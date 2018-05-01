وكالات:

حذر سيرجي برين، أحد مؤسسي عملاق التكنولوجيا الأمريكية “جوجل” من خطر الذكاء الاصطناعي في “النهضة التكنولوجية”.

وأشارت وكالة سبوتنيك لما قاله برين، حول أن الطفرة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي قد خلقت “نهضة تكنولوجية” تحتوي على العديد من التهديدات المحتملة، بحسب مجلة The Verge الأمريكية.

جاء تحذير برين في خطابه السنوي للمؤسسين، ونُشر يوم الجمعة. ويقول براين: “الربيع الجديد في الذكاء الاصطناعي هو التطور الأكثر أهمية في الحوسبة على مر حياتي”

ويضيف: كل شهر، هناك تطبيقات جديدة مذهلة وتقنيات جديدة رائعة، وهذه الأدوات القوية تجلب معها أيضًا إشكاليات ومسئوليات جديدة.

يذكر أن شركة جوجل تعتمد اعتمادا كبيرا على الذكاء الاصطناعي، حيث يدخل الأخير في أغلب منتجات الشركة بداية من عمليات تحليل الصور، والترجمة لأكثر من 100 لغة. كما يدعم أنظمة الملاحة في سيارات القيادة الذاتية Waymo.

وفي وقت سابق من هذا العام ، تم الكشف عن أن جوجل كانت تساعد البنتاغون في نشر أدوات “التعلم الآلي” لتحليل لقطات فيديو المراقبة من الطائرات بدون طيار.

وقالت الشركة إن التكنولوجيا هي “للاستخدامات غير الهجومية فقط”، لكن الآلاف من موظفي جوجل طالبوا الشركة بالانسحاب من المشروع.

تأتي رسالة برين أيضاً في وقت تواجه فيه شركات “وادي السيليكون” العديد من الأزمات المتعلقة بالخصوصية.

ومن المرجح أن يكون الخوف من تدمير الذكاء الاصطناعي للوظائف والتلاعب بالسياسة جزءًا من أي نقاش مستقبلي يهدف إلى كبح نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة.

The post مؤسس “جوجل”: ربيع الذكاء الاصطناعي يبشر بالتهديدات المحتملة appeared first on صحيفة المتوسط.

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