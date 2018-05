المتوسط:

صرح مؤسس تطبيق واتساب جان كوم باستقالته مساء أمس الاثنين عبر منشور “مؤثر” نشره على حسابه على فيسبوك قائلًا: “لقد حان وقت المغادرة، لقد كنت محظوظًا بالعمل مع هذا الفريق الصغير لتقديم تطبيق يستخدمه عدد هائل من الأشخاص في جميع أنحاء العالم”.

وأشار إلى أنه سيغادر في الوقت الذي يستخدم فيه الناس تطبيق واتساب بطرق أكثر بكثير مما كنت أتصوره، وفريق العمل أقوى من أي وقت مضى، وسيستمر في القيام بأشياء مذهلة.

كما أوضح قائلاً:” سآخذ بعض الوقت لأقوم بأشياء أستمتع بها خارج نطاق التكنولوجيا، مثل جمع سيارات البورش النادرة، أو لعب الفريسبي في الهواء الطلق”، إلا أنه أكد أنه سيتابع دوماً أعمال وتطورات مسيرة واتساب ولكن من “خارج” الشركة، بحسب تعبيره.

ويأتي تخلي كوم عن منصبه في مجلس إدارة فيسبوك بسبب عدم موافقته على طريقة استخدام فيسبوك للبيانات الشخصية للمستخدمين وكذلك محاولات فيسبوك لتقليل مستوى تشفير البيانات.

The post مؤسس تطبيق واتساب يعلن استقالته appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية