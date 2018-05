«تويتر» توقع اتفاقية تعاون مع «ديزني»

المتوسط:

صرحت شركتي “ديزني” و”تويتر”، أمس الاثنين، بتوصلهما لاتفاق ستعمد بموجبه الشركة العملاقة في مجال الترفيه إلى ابتكار مضامين للشبكة الاجتماعية بما يشمل خصوصا برامج من قناة “اي اس بي ان” الرياضية التابعة لـ”ديزني”.

وورد في بيان مشترك أن المحتوى سيشمل خصوصا برامج مباشرة سيكشف عن نسقها هذا الأسبوع خلال عروض عدة موجهة للمروجين.

هذه الشراكة ترتدي أهمية كبيرة لـ”تويتر” التي نشرت أخيرا أول تقريرين ربعيين لها يظهران أرباحا وتحاول تعزيز نموذجها الاقتصادي حاليا.

وحققت قيمة أسهم الشبكة الاجتماعية ارتفاعا الاثنين، إذ سجلت عند الإغلاق ازديادا بنسبة 4,52% إلى 30,31 دولار في سوق تشهد تراجعا بنسبة 0,61%.

كذلك ستقدم “ديزني” مضامين فيديو من إنتاج شركات أخرى تابعة لها، من بينها “ايه بي سي” وشركة “مارفل” للإنتاج، وفق البيان.

