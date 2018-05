الروسيون ينددون بحجب تطبيق «تليغرام»

المتوسط:

قامت طائرات ورقية تشبه شعار التطبيق الشهير “تليغرام”، بغزو سماء موسكو أمس الاثنين عندما تظاهر الآلاف، مطالبين السلطات بإنهاء حجب تطبيق تليغرام للتراسل الفوري.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء إطلاقهم الطائرات الورقية في إشارة إلى شعار تطبيق تليغرام.

وقال أحد المحتجين لوكالة “رويترز” إن”نظام بوتين أعلن الحرب على الإنترنت وأعلن الحرب على المجتمع الحر.. لذا يتعين علينا أن نكون هنا لدعم تليغرام”.

وطالب رجل الأعمال الروسي بافل دوروف مؤسس تليغرام إلى “مقاومة رقمية”، ردا على حجب التطبيق الشهير ووعد بتمويل أي شخص يطور وسائل رقمية للتغلب على هذا الحظر.

