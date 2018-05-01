بيل غيتس يرفض طلباً لـ ترامب بالعمل مستشاراً للبيت الأبيض في مجال العلوم

عين ليبيا

قام بيل غيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت”، برفض عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه بالعمل مستشاراً للبيت الأبيض في مجال العلوم.

وكشف غيتس في مقابلة مع مجلة “ستايت نيوز” الأمريكية، إنه «بحث مع ترامب عندما التقاه الشهر الماضي في المكتب البيضاوي، موضوع إنتاج لقاح شامل ضد الإنفلونزا».

مضيفاً أن «ترامب أبدى اهتماماً كبيراً بالفكرة، وهاتف رئيس مديرية الرقابة على المواد الغذائية والأدوية سكوت غوتليب، وسأله عن إمكانية إنتاج مثل هذا اللقاح».

موضحاً أن «مؤسسته تبرعت بـ 12 مليون دولار مساهمة منها في هذا المشروع».

هذا ويرى غيتس أن «اللقاح المذكور قد يستقطب الاهتمام البحثي العالمي، باعتباره أحد أهم وأحدث الاكتشافات العلمية في وقتنا الحالي».

وأشار إلى أن ترامب سأله: «ألا ترغب في أن تشغل منصب مستشار العلوم بالبيت الأبيض؟»، ليجيب غيتس بلباقة: «لن يكون ذلك أفضل استخدام لوقتي».

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