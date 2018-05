دراسة تحدد العمر الأفضل لتعلم لغة أجنبية واتقانها ؟

خلصت دراسة أميركية، نشرت نتائجها، الثلاثاء، إلى مدة زمنية محددة من عمر الإنسان، وصفها الباحثون بـ”المثالية”، لتعلم لغة أجنبية وإتقان التحدث بها.

فإذا أردت اكتساب لغة وإتقانها كأصحابها يجب أن تبدأ قبل سن العاشرة من عمرك، كما جاء في بحث جامعة “إم أي تي” الأميركية.

وقال الباحثون بالجامعة إن الأشخاص يبقون على مهاراتهم العالية في التعلم إلى عمر 17 عاما أو 18 عاما، لكن قدراتهم تنحدر بعد هذا العمر.

وذكر الموقع الإلكتروني للجامعة أن أكثر من 670 ألف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات حول العالم شاركوا في البحث، الذي تكون من اختبار بقواعد اللغة الإنجليزية نشر على موقع فيسبوك.

واعتمد البحث على سؤال المشاركين عن أعمارهم وعدد السنوات التي قضوها في تعلم اللغة الإنجليزية، وظروف التعلم والعيش في بلد يتحدث الإنجليزية.

