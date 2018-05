“واتساب” يمنح المشرفين على المجموعات تحديد صلاحيات الأعضاء

يدعم الإصدار التجريبي الجديد “2.18.132” من تطبيق “واتساب” على أجهزة أندرويد، ميزة أمنية، تمكن المشرفين على المجموعات، من تحديد صلاحيات الأعضاء، وهو أمر لم يمكن ممكنا سابقا.

وفي السابق كان بإمكان أي عضو في مجموعة تعديل شعارها أو اسمها أو اهتمامها، مما يعرض لبعض المشاكل بسبب المستخدمين الخبثاء، إلا أن الميزة الجديدة قد حلّت هذه المشكلة وأتاحت لمدراء المجموعات إمكانية تقييد قدرة بعض الأعضاء على تغيير معلومات المجموعة، بحسب ما ذكر موقع “آندرويد بوليس”.

وسيكون بمقدور المشرفين على المجموعات، الاستفادة من خيار إعدادات جديدة للمجموعات، تحت صفحة المعلومات الخاصة بالمجموعة، وأسفل “تشفير” أو Encryption.

وعند النقر عليها، تظهر صفحة جديدة، تتيح تقييد التعديل على البيانات الخاصة بالمجموعة، وتغيير المشرفين عليها.

كذلك يمكن انتقاء أكثر من مشرف على المجموعة دفعة واحدة بخلاف الطريقة التي كانت سائدة من قبل، وتتم باختيار كل عضو على حدة.

