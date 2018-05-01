فيسبوك سينسى “تاريخك”.. اعرف كيف!

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوركربيرغ إن شبكة التواصل الاجتماعي تعد خاصية جديدة، تتيح التحكم أكثر في خصوصية استخدام الموقع، وتفتح هذه الخاصية المجال لحذف “سجل التصفح”، وسيطلق عليها اسم “مسح التاريخ”.

وأعلن زوكربيرغ ذلك على صفحته قبل ساعات من ظهوره في مؤتمر فيسبوك السنوي (إف 8)، والذي تحدث فيه عن التغييرات التي يزمع إجراؤها على الموقع.

وتواجه الشركة، وعدد من شركات التكنولوجيا الأخرى، تدقيقاً حول حماية بيانات المستخدمين، خصوصاً بعد قضية كامبردج أناليتيكا التي قادت زوكربيرغ إلى التحقيق أمام الكونغرس الأميركي، والتي تسربت فيها بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم من دون علمهم لاستخدامها بشكل سياسي.

وأكدت شركة “فيسبوك” في تدوينة منفصلة أن الخاصية الجديدة تتيح رؤية المواقع والتطبيقات التي ترسل معلومات عند استخدامها، وحذف هذه المعلومات من “فيسبوك” إن أراد المستخدم عدم استخدامها من قبل الشركة.

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