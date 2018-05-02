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برنامج توعوي عن «حفظ الصحة وتعزيزها» بمدرسة شهداء القوارشة

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

ضمن البرنامج محاضرة عن أنماط الحياة الصحية ألقاها الأستاذ أحمد العوامي مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي

عين ليبيا
ضمن برامج التوعية والتثقيف الصحي التي يقيمها مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي وبالتنسيق والتعاون مع مكتب النشاط المدرسي بإدارة التربية والتعليم ببنغازي ومدرسة شهداء القوارشة أقام المكتب صباح أمس الأحد الموافق 29 أبريل 2018 م برنامجاً توعوياً عن حفظ الصحة وتعزيزها استهدف طالبات المرحلة الثانوية بالمدرسة.

وتضمن البرنامج محاضرة عن أنماط الحياة الصحية ألقاها الأستاذ أحمد العوامي مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي وركز المحاضر على الغذاء الصحي وأهمية وجبة الإفطار الصباحية، والنظافة الشخصية، والنشاط البدني، والابتعاد عن السلوكيات غير الصحية، وأهمية التطعيمات ، كما تحدث عن مخاطر مخلفات الحرب ، وفي ختام البرنامج فتحت حلقة نقاش ،وتم توزيع بعض المطويات والملصقات الصحية.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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