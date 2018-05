آبل تحقق أرباحا تفوق التوقعات

(رويترز) – أظهرت نتائج أعمال شركة آبل الثلاثاء أن إيرادات وأرباح الشركة فاقت التوقعات في الربع المنتهي في مارس ، مع بيعها 52.2 مليون جهاز آيفون آبل ، بما يقل قليلا عن تقديرات وول ستريت ويظهر بعض المرونة في ظل ضعف الطلب العالمي على الهواتف الذكية.

وتوقعت الشركة إيرادات بين 51.5 مليار و53.5 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو، ليتجاوز متوسط هذا النطاق توقعات وول ستريت البالغة 51.6 مليار دولار.

وحققت آبل إيرادات في الربع المنتهي في مارس قدرها 61.1 مليار دولار، ارتفاعا من 52.9 مليار دولار قبل عام.

وتوقعت وول ستريت إيرادات قدرها 60.8 مليار دولار وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وباعت الشركة 52.2 مليون جهاز آيفون مقابل توقعات بلغت 52.3 مليون جهاز بحسب تومسون رويترز آي/بي/إي/إس، وارتفاعا من 50.7 مليون قبل عام.

وبلغت أرباح الشركة 2.73 دولار للسهم، في حين كان من المتوقع أن تربح 2.68 دولار للسهم، ارتفاعا من 2.10 دولار قبل عام.

