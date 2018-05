المتوسط:

استعرض عدد من الطلاب بأنحاء مختلفة في ليبيا مهاراتهم في البطولة الوطنية للروبوت التي أُقيمت في طرابلس، وذلك بهدف تشجيع الابتكار ودعم المواهب المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتنظم هذه البطولة أو المسابقة هكسا كونكشن، وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 2013 ومتخصصة في دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا في ليبيا.

ويأمل منظمو البطولة في أن توفر منصة لبناء كوادر جديدة من مطوري الروبوت (الإنسان الآلي) لديهم قدرة على المشاركة في مسابقات إقليمية. وشارك 50 فريقا و120 مشاركا في البطولة التي قُسمت إلى ثلاث فئات هي تحدي تتبع المسار وتحدي جمع الكرات بالروبوت وتحدي السومو للروبوت.

وقال حامد الهوني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «هدف المنظمين لهذه البطولة وهي منظمة هكسا كونكشن أحد المنظمين في هذه البطولة هو تكوين مجتمع الروبوتات في ليبيا، في كل عام ينظم سنويا البطولة العربية للروبوتات. لها 11 سنة تقام، ولا يوجد مشتركون من ليبيا، لا يوجد لدينا خبرات في مجال البطولة العربية. فرأينا في هكسا كونكشن أن أفضل شيء نقوم به تنظيم بطولة محلية، ويكون عندنا مدربون، ويكون عندنا مشاركون قد يستطيعون في السنوات المقبلة الترشح للبطولة العربية والمشاركة فيها».

ويشارك كل فريق في واحدة من التحديات الثلاثة وتتلقى الفرق الفائزة دروعا ومبلغا بسيطا من المال. ويقيّم المحكمون الفرق بناء على تصميم الروبوت وقدرته على إنجاز المهام التي توكل له.

وقال مُحكم في البطولة يدعى جلال الميلادي، وهو عضو هيئة تدريس في كلية التقنية الإلكترونية بطرابلس: «المستوى كان ممتاز جدا خاصة في مسابقة السومو وأيضا حتى في مسابقة تتبع الخط. أما بالنسبة لمسابقة جمع الكرات فكانت هذه أول تجربة بالنسبة للفرق، وإن شاء الله العام المقبل تكون فيه نتائج أفضل وفرق مشاركة أفضل». وهناك مدرستان متخصصتان في الذكاء الاصطناعي بليبيا إحداهما في طرابلس والثانية في مدينة مصراتة الساحلية.

The post 50 فريقاً و120 طالبا يشاركون في البطولة الوطنية للروبوت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية