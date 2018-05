المتوسط:

قامت “فيسبوك” بدمج تأثيرات الواقع المعزز في رسائل “مسنجر” مما يساعد على حل مشاكل حقيقية تواجه الأشخاص الذين يقومون بالتسوق عبر الإنترنت.

وأعلنت أيضاً أن هناك شركات كثيرة ستستخدم هذه الميزة في عرض منتجاتها فور إطلاقها وهم: أسوس وكيا ونايكي Nike وسيفورا Sephora، فعلى سبيل المثال ستسخدم أسوس هذه الميزة في عرض هواتفها الجديدة لتقديم نظرة أعمق على ميزات الهاتف والوظائف.

هذه الميزة ستوفر الترجمة الفورية للمشترين والبائعين في السوق أو ما يعرف باسم Marketplace الموجود بموقع “فيسبوك” ليكونوا قادرين على التواصل عبر اللغات المختلفة مع اقتراحات المساعد الذكي M للترجمة.

The post «فيسبوك» تطلق خدمات جديدة لمساعدة روادها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية