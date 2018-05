هواوي P20 Pro يتعرض لاختبارات عديدة لتحديد إمكانياته

المتوسط:

يعتبر هواوي P20 Pro هو أحدث هاتف ذكي يتم تعرضه لاختبار الخدش والحرق والانحناء من قبل Zack صاحب قناة JerryRigEverything على يوتيوب.

فى اختبار الخدش، خدشت شاشة الهاتف مع اختيار مستوى 6، و لكن في المستوى 7 كان هناك خدوش أعمق و ذلك بأستخدام الات حاده. يأتى هاتف هواوي P20 Pro مع واقي بلاستيكي للشاشة و الذي يعد أمرا جيدا، لكن لم تعلن الشركة عن وجود زجاج Gorilla أو أي نوع من الزجاج موجود على سطح الشاشة. و من خلال الاختبار يبدو أنه مجرد زجاج صلب من النوع العادي.

و مع تعرض الهاتف لأختبار الانحناء تصدع الزجاج الأمامى للشاشه، لكن ظلت شاشة الهاتف نفسها تحته سالمه. ومع ذلك، يبدو أن التصدع نشأ نتيجة اختبار الخدش فى المستوى 7.

في اختبار الحرق،تعرضت شاشة الهاتف من نوع AMOLED لمدة 20 ثانية تقريبًا لشعلة النار، لكنها تركت علامه واضحه مكان الحرق.

