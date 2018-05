فيت بيت تستعين بخبرات جوجل لتطوير الرعاية الصحية

المتوسط:

صرحت شركة فيت بيت Fitbit الرائدة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء بخططها للاستفادة من خدمات جوجل السحابية الجديدة للرعاية الصحية Google’s new Cloud Healthcare API، من أجل مواصلة تقدمها في عالم أجهزة الرعاية الصحية القابلة للارتداء.

وسوف تستعين فيت بيت بخدمات جوجل السحابية للرعاية الصحية التي يمكنها قراءة مجموعة متنوعة من أنواع بيانات الرعاية الصحية وتحليل هذه البيانات باستخدام التعلم الآلي في السحابة، وكذلك ستُمكنها من تخزين البيانات التي تم جمعها من خلال أجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية بما في ذلك Fitbit Versa الجديدة التي أطلقتها في شهر مارس الماضي.

وسيتم ربط هذه البيانات بسجلات طبية إلكترونية وإتاحة هذه البيانات للأطباء، وهي خطوة يمكن أن تساعدهم في منح المزيد من الرعاية الصحية المخصصة، وستساهم شركة “Twine Health” التي استحوذت عليها شركة فيت بيت مؤخرًا في تقديم المزيد من البيانات حول أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم للمساعدة في تدريب المرضى والأطباء معًا على تحسين إدارة حالاتهم المزمنة، حيث أن البيانات التي سيتم جمعها من عدد كبير من المستخدمين ستُساعد بشكل كبير على ذلك.

وقال جيمس بارك الرئيس التنفيذي لشركة فيت بيت معلقًا على هذه الشراكة: “إن العمل مع جوجل يمنحنا فرصة لتوسيع نطاق أعمالنا مما يسمح لنا بالوصول إلى عدد أكبر من الناس في جميع أنحاء العالم بشكل أسرع، مع تحسين التجربة التي نقدمها لمستخدمينا ونظام الرعاية الصحية”.

وقد أعلنت شركة جوجل عن خدماتها السحابية للرعاية الصحية قبل فترة لتتخذ خطوة رئيسية في هذا المجال الذي وصل حد الإنفاق عليه حوالي 3.3 تريليون دولار من الإنفاق الأمريكي في عام 2016 وحده، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر خلال السنوات القليلة القادمة.

من جانبها، تعمل جوجل على الاستفادة من العروض السحابية الحالية لإنشاء بنية تحتية لمشاركة المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية، وفي المراحل المبكرة ،وقعت شراكات مختلفة وكان أهمها شراكتها مع كلية ستانفورد للطب، لذا ستكون الشراكة مع شركة فيت بيت بمثابة خطوة قوية أخرى لدعم تواجدها في هذا المجال.

