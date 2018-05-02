أول مستشفى ذكي في الصين يستخدم الروبوتات كأطباء

بدأت الصين تشغيل أول مستشفى ذكي في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد.

وتم تزويد هذا المستشفى بأطباء آليين “روبوتات” باستطاعتهم حفظ حوالي 300 مليون حالة مرضية.

وبينت الصين أن هذا يساعد الطبيب الحقيقي في رفع دقة التشخيص وفعالية العلاج.

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