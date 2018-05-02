 كيف تعمل الإعلانات بشبكة فيسبوك؟  

تجمع شبكة فيسبوك الكثير من المعلومات عن مستخدميها، وتحصل عادة على هذه البيانات من المستخدمين أنفسهم، أو من خلال رصد أنشطتهم على صفحات الويب، أو من خلال أطراف ثالثة، ومن خلال هذه البيانات يتم إظهار الإعلانات بما يتناسب مع اهتمامات المستخدم.

ولكن، ماذا عن الشركات التي تدفع للإعلان بشبكة فيسبوك.. هل تعرف بيانات المستخدمين؟ في ما يلي إجابات تفصيلية عن مثل هذه الاستفسارات:

هل تشارك فيسبوك بيانات المستخدم مع المعلنين؟

وفقا لروب غولدن مان نائب الرئيس للإعلانات، فإن شبكة فيسبوك لا تخبر المعلنين عن البيانات التي تجمعها عن المستخدمين، وكذلك المعلومات الخاصة باهتماماتهم.

كيف تتم الإعلانات بشبكة فيسبوك؟

يحجز المعلنون مساحات إعلانية من خلال تحديد المجموعات المستهدفة من الإعلان، فمثلا إذا رغبت شركة سياحة في الوصول إلى مستخدمين في عمر معين أو لديهم مستوى دخل محدد أو لديهم اهتمام ببلد معين، فإن شبكة فيسبوك تقوم بإظهار الإعلانات لهؤلاء الأشخاص. وإذا رغب تاجر تجزئة على الإنترنت في إظهار إعلان حذاء معين لمستخدمي فيسبوك، والذين شاهدوه بالفعل على موقع التاجر، فإن شبكة فيسبوك يمكنها مساعدة هذا التاجر في تحقيق هدفه على وجه التحديد.

من أين تعرف فيسبوك كل هذه المعلومات؟

تحصل شبكة فيسبوك على الجزء الأكبر من البيانات عن طريق المستخدمين أنفسهم، مثل بيانات العمر والجنس ومكان الإقامة والأصدقاء وأصحاب العمل ورحلات السفر والإجازات، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالشركات والوسائط والعلامات التجارية والأشخاص الذين يتم تمييزهم بزر “أعجبني”.

وتحصل فيسبوك على المزيد من المعلومات من المعلنين، مثل عناوين البريد الإلكتروني والبيانات الأخرى التي تتوفر لدى أدلة العناوين وألعاب اليانصيب أو قواعد بيانات العملاء الخاصة بهم، وتستغل الشبكة مثل هذه البيانات من أجل الوصول إلى المعلومات الخاصة بهؤلاء المستخدمين إذا كانت متطابقة.

وتمثل التطبيقات ومواقع الويب الطريق الثالث الذي تحصل منه شبكة فيسبوك على بيانات المستخدم عن طريق أدوات التسويق، وبالعودة إلى مثال الحذاء، فإذا كان التاجر يستخدم تقنية “فيسبوك بكسل”، في موقعه، والتي تتابع نشاط المستخدمين، فإنه سيعرف ما شاهده المستخدم على موقع الويب الخاص به، ومن خلال هذه المعلومات يمكن لشبكة فيسبوك أن تقوم بإظهار إعلانات محددة لهذا المستخدم، اعتمادا على اهتماماته الحقيقية أو المفترضة.

هل يمكن للمستخدم الاطلاع على فئات الاهتمامات الخاصة به؟

بكل تأكيد يمكن للمستخدم الاطلاع على هذه البيانات في قائمة الإعدادات تحت بند “الإعلانات”؛ حيث تظهر هنا الاهتمامات وحالات الإعجاب والفئات الأخرى، ويمكن للمستخدم هنا إخفاء البيانات غير المناسبة والمعلومات الشخصية وعدم استعمالها للإعلانات.

كما تظهر بيانات حول المعلنين، الذين قاموا بتحميل بيانات خاصة بالمستخدم إلى شبكة فيسبوك، إلا أن ذلك يقتصر على آخر شهرين فقط، وبالنسبة للبيانات التي تحصل عليها فيسبوك عن طريق التطبيقات ومواقع الويب فيمكن الاطلاع عليها في قائمة الإعدادات تحت بند “التطبيقات ومواقع الويب”.

ويتضمن الأرشيف الشخصي المزيد من الإرشادات حول نوعية الاهتمامات التي تم تعيينها بواسطة فيسبوك، ويمكن للمستخدم تنزيل مثل هذه البيانات من خلال بند “معلوماتك بشبكة فيسبوك”. وما لا يعرفه المستخدم إذا كانت هذه المعلومات هي كل البيانات التي تم جمعها وتصنيفها في فئات أم هناك معلومات أخرى لم يتم الإفصاح عنها.

هل يتمكن المستخدم من إيقاف عملية جمع البيانات بأكملها؟

وفقا لغولدن مان، فإنه لا يمكن إيقاف عملية جمع البيانات بأكملها، ولكن يمكن للمستخدم تقييد استعمال شبكة فيسبوك، وبالتالي تقييد عملية جمع البيانات أو المعلومات الشخصية عنه.

وتوفر فيسبوك إمكانيات عديدة لضبط الإعلانات، غير أن ذلك لا يمنع عملية جمع البيانات نفسها؛ نظرا لأنه مع كل استعمال لشبكة فيسبوك أو التطبيقات أو مواقع الويب التي تستخدم زر “أعجبني” بشبكة فيسبوك أو أدوات التسويق، فإنه يتم جمع المزيد من المعلومات حول سلوك المستخدم على الويب وشبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: الجزيرة

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