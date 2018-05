مطار شانغي يختبر تكنولوجيا التعرف على الوجه

المتوسط:

يقوم مطار شانغي في سنغافورة باختبار أنظمة للتعرف على الوجه، يمكن أن تساعد في المستقبل في تحديد مواقع المسافرين المفقودين أو الذين يتسببون في تأخر رحلات، بسبب قضاء أوقات أكثر من اللازم في الأسواق الحرة.

ويتطلع مطار شانغي، المصنف أفضل مطار في العالم لستة أعوام على التوالي، في مسح أجرته شركة «سكايتراكس» لاستشارات السفر الجوي، إلى كيفية الاستفادة من أحدث التقنيات لحل كثير من المشكلات.

يأتي ذلك، في وقت تعكف فيه الدولة الصغيرة على مبادرة «دولة ذكية»، تهدف لاستغلال التكنولوجيا لتحسين الحياة وخلق فرص اقتصادية.

إلا أن الاستخدام المقترح لكاميرات مثبتة في أعمدة إنارة مرتبطة بأنظمة للتعرف على الوجه أثارت مخاوف في شأن الخصوصية، لكن المدير الإعلامي في مجموعة مطار شانغي، ستيف لي، إن «التجارب التي يجريها المطار ليست بهدف مراقبة حياة الناس، وإنما لحل مشكلات حقيقية».

وأضاف «لدينا تقارير كثيرة عن فقد ركاب. لذلك احد حالات الاستخدام المحتملة التي يمكن أن نفكر فيها، هي رصد وإيجاد الناس الذين سيستقلون الرحلة. هذا بالطبع بإذن شركات الخطوط الجوية».

وتتيح تكنولوجيا التعرف على الوجه للمستخدمين مطابقة وجوه أناس ترصدهم الكاميرات بالموجودة على قواعد البيانات.

وقال لي إنهم اختبروا تكنولوجيا يمكن أن تسمح بعمل ذلك، ويعملون مع الكثير من الشركات، وأضاف أن من المتوقع أن يتوفر إمكان فعل ذلك خلال عام.

