شاهد.. تصرف غير متوقع من كيم جونغ

نشر ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لحظة دفعه مصورا كان يقف في طريق زوجته.

ووقع الموقف أثناء الزيارة التاريخية لكيم جونغ أون، إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي، والتي لاقت صدى كبيرا في وسائل الإعلام.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد كان زعيم كوريا الشمالية يقف في ممر مكتظ بالمصورين والصحفيين، وعند اقتراب زوجته ري سول جو لمصافحة رئيس كوريا الجنوبية، دفع كيم جونغ مصورا لإفساح المجال لزوجته.

يشار إلى أن كيم جونغ أون، هو أول مسؤول من كوريا الشمالية يزو الجارة الجنوبية منذ اندلاع الحرب الكورية 1950-1953.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية