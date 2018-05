«سامسونج» تسيطر على سوق الهواتف برغم تراجع شحناتها

المتوسط:

ساعد تراجع شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول للسوق الصيني، إلى التراجع على مستوى العالم أيضاً حيث بلغت شحنات الشركات 334.3 مليون هاتف خلال الربع الأول مقارنة مع 344.4 مليون هاتف بنفس الربع من العام الماضي.

واستطاعت سامسونج السيطرة على المركز الأول بمعدل 78.2 مليون هاتف شحنته للأسواق لتسيطر بذلك على 23.4% من السوق بالرغم من تراجع شحناتها هذه السنة.

أما آبل كانت في المركز الثاني والتي بالرغم من نمو شحناتها إلا أنها شحنت 52.2 مليون هاتف أي أقل من سامسونج بمقدار 26 مليون هاتف، وبالتالي بلغت حصتها السوقية 15.6%

وفي المركز الثالث جاءت هواوي لكن الأداء الأفضل كان من نصيب شاومي حيث نمت شحناتها بأكثر من 87% لتصل إلى 28 مليون هاتف.

بالطبع استفادت سامسونج من إطلاق هاتفي إس 9 و إس 9 اللذين ساهما بتصدرها المركز الأول خاصة مع تراجع آبل بفضل السعر المرتفع لآيفون إكس وانتهاء موجة الشراء المبكر.

