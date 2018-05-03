لماذا يصبح فقدان الوزن أكثر صعوبة بعد سن الأربعين؟

أحد حقائق الحياة هو أنه يصعب إنقاص الوزن مع التقدم في العمر. تختلف الأسباب خلف الصعوبة تلك من شخص لآخر، خاصة بسبب دور علم الوراثة في زيادة الوزن.

أسباب صعوبة فقدان الوزن بعد سن 40 سنة

انخفاض عملية التمثيل الغذائي مع التقدم في السن.

التغيرات الهرمونية، خاصة لدى النساء اللواتي يمرن سن اليأس.

تلعب العوامل المرتبطة بنمط الحياة دورًا أيضًا، فقد يكون الرجال والنساء الأكبر سنا أكثر توترا أقل قدرة جسديا على ممارسة الرياضة بالطريقة التي اعتادوا عليها عندما كانوا أصغر سنا.

بالرغم من ذلك، إذا أبقيت هذه الأسباب الأساسية في ذهنك فإن عملية فقدان الوزن ليست مستحيلة تمامًا.

نصائح لفقدان الوزن بعد سن 40 سنة

قد تكون الخطوة الأولى لفقدان الوزن هي تحديد ما إذا كان هناك شيء سهل الإصلاح.

يمكن أن تؤثر التغيرات في نمط الأكل على وزنك،على سبيل المثال: إذا كنت معتادًا على تناول الطعام مع أشخاص آخرين فقد تتناول المزيد من الخضار، أما اذا كنت لوحدك فقد تتناول أطعمة صحية أقل.

ارتبط حدوث تغييرات في نمط النوم بزيادة الوزن، بالرغم من أنك قد لم تر أي مشاكل في الوزن بالرغم من سهرك لوقت متأخر عندما كنت في العشرينات من العمر، إلا أن قلة النوم بعد الأربعين سوف تسبب لك بعض المشاكل.

ما تأكله يهم كثيرا، أوصى الخبراء بتناول المزيد من البروتينات والنباتات وتقليل الدهون المشبعة.

يوصى باستبدال تمارين الركض التي تؤثر سلبا على المفاصل بالقيام بتمارين المقاومة أو القوة للحفاظ على العضلات.

إن الحصول على رفيق في تمارينك الرياضية قد يحفزك على الاستمرار و الالتزام بروتين التمرين الجديد، وقد يمنعك ذلك من الاكتئاب، كما يجنبك عادات الأكل السيئة

قد يكون السبب الكبير وراء زيادة الوزن المرتبطة بالعمر هو أن مفاصلك لم تعد قادرة على تحمل قيامك ببعض الرياضات مثل ركوب الدراجات لفترة طويلة أو الهرولة بشكل يومي أو لعب كرة السلة أسبوعيا. ذلك في حد ذاته مخيب للآمال، لكن هناك خيارات أخرى مثل السباحة على وجه الخصوص.

ماذا يحدث للجسم بعد عمر 40 سنة؟

عندما يصل الشخص عمر 40 يبدأ نقص النسيج العضلي الذي يحدث كجزء طبيعي من عملية الشيخوخة.

40% من الكتلة العضلية سوف تختفي بين سن 40 و80، هذا يساهم في تباطؤ الأيض لأن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون.

هناك فائدة من رؤية أنك لست الوحيد الذي تتعامل مع هذه المشكلات في هذه المرحلة الجديدة من الحياة، ذلك قد يؤدي إلى تغيير توقعاتك وتقليل قلقك بشأن فقدان الوزن ويزيد من تقبلك لجسمك.

زيادة بضعة أرطال من وزنك قد لا تكون سيئة طالما لم يسبب لك ذلك بمشكلة صحية، هذا جزء مما يحدث في دورة الحياة.

المصدر : الموقع الطبي