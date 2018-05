إتاحة مكالمات الفيديو الجماعية في «واتس آب» و «إنستجرام»

المتوسط:

يترقب مستخدمو تطبيقي “واتس آب” و “إنستغرام” في المستقبل القريب، تحديث جديد يتيح ميزة مكالمات الفيديو الجماعية.

وأعلن عن ذلك، مؤسس شركة “فيس بوك”، مارك زوكربيرغ، خلال مؤتمر المطورين “F8″، حيث قررت الشركة إضافة هذه الميزة (مكالمات الفيديو الجماعية) بعد أن دراسة معمقة أظهرت حاجة المستخدمين لها، ويمكن أن يشارك في مكالمة الفيديو حتى 4 أشخاص، وفق صحيفة “فيرسيا انفو”.

كما سوف يتم إضافة مجموعات جديدة من الملصقات (ستيكرز)، والتي تم إنشاؤوها من قبل المطورين والمستخدمين أيضا على حد سواء.

