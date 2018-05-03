وزارة الصحة: الحصيلة النهائية لهجوم المفوضية 14 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الخميس، أن الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات بمدينة طرابلس، بلغت 14قتيلا و6 جرحى.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الإحصائية جاءت كالتالي: حالتا وفاة في مستشفى الهضبة العام، وحالتا وفاة بمستشفى طرابلس المركزي، و3 حالات وفاة وصلت إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال، و5 حالات وفاة وصلت إلى مستشفى الحوادث أبو سليم، و3 حالات إصابة توفيت واحدة منها بمركز طرابلس الطبي، وحالة وفاة واحدة بمستشفى غوط الشعال التخصصي.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أنها تكفلت بعلاج المصابين في الهجوم الذين أسعفوا لمصحات خاصة.

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