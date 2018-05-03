«واتس آب» و «إنستغرام» نحو مكالمات الفيديو الجماعية

عين ليبيا

تحديث جديد ينتظر كلا من “واتس آب” وتطبيق “إنستغرام” في المستقبل القريب، حيث سوف تتاح ميزة مكالمات الفيديو الجماعية.

وأعلن عن ذلك، مؤسس شركة “فيس بوك”، مارك زوكربيرغ، خلال مؤتمر المطورين “F8”. وقررت الشركة إضافة هذه الميزة (مكالمات الفيديو الجماعية) بعد أن دراسة معمقة أظهرت حاجة المستخدمين لها، حيث يمكن أن يشارك في مكالمة الفيديو حتى 4 أشخاص، وفق صحيفة “فيرسيا انفو”.

كما سوف يتم إضافة مجموعات جديدة من الملصقات (ستيكرز)، والتي تم إنشاؤوها من قبل المطورين والمستخدمين أيضا على حد سواء.

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