بعد غياب طويل.. وحيد القرن الأسود يعود إلى تشاد

(رويترز)- بعد مضي 50 عاما تقريبا على صيدها حتى انقرضت في تشاد، تعود حيوانات وحيد القرن الأسود من جديد للتجول في البرية في البلد الأفريقي، في أحدث إجراء ضمن تحرك يهدف لإعادة الثدييات الضخمة لمواطنها السابقة في قارة أفريقيا.

فستنقل 6 من حيوانات وحيد قرن جواً الخميس إلى حديقة زاكوما الوطنية في تشاد قادمة من مدينة بورت إليزابيث في دولة جنوب أفريقيا.

وستكون الحيوانات مخدرة ومحبوسة داخل أقفاص صنعت خصيصا لها حتى لا تسبب فوضى أثناء الرحلة الجوية.

وتم تشديد إجراءات الأمن في جنوب أفريقيا حيث ظل موقع الحيوانات سرا وسترافقهم الشرطة حتى المطار.

وتأتي المبادرة على خلفية أزمة الصيد غير القانوني في جنوب أفريقيا، حيث تم ذبح أكثر من 1000 وحيد قرن العام الماضي بسبب الطلب الكبير على قرونها في آسيا لمزايا طبية مزعومة.

وتعد دولة جنوب أفريقيا موطن 18 ألف من وحيد القرن الأبيض و2000 من وحيد القرن الأسود الأصغر حجما، أي ما يعادل نحو 80% من إجمالي عدد هذه الحيوانات الكبيرة سميكة الجلد في العالم، وهو ما جعل هذا البلد نقطة انطلاق لجهود إعادة هذه الحيوانات للعيش في مناطق أخرى.

ولا يوجد في تشاد أي حيوانات وحيد قرن منذ السبعينات.

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