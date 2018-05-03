محمد صلاح يلتقي شبيهه.. لن تصدق!

في الوقت الذي يبرز فيه نجم لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، الذي نجاح في الوصول إلى العالمية، ظهر مواطن مصري يشبه في ملامحه المحترف الفرعوني ليخطف الأضواء ويصبح حديث منصات التواصل الاجتماعي.

وفي كل ظهور له، يجذب المهندس المصري، أحمد بهاء، أنظار المتواجدين حوله بسبب التشابه الكبير بيبنه وبين نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الذي وصل إلى حد صعوبة التفريق بينهما لمن لا يعرف التفاصيل الدقيقة لملامح صلاح.

ومن جانبه، أكد أحمد أن النجم المصري تفاجأ كثيراً عندما قابله شخصياً للمرة الأولى بعد رؤيته للتشابه الكبير بينهما، وفق ما نقلته جريدة اليوم السابع.

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