أمازون تسعى رسميا للسيطرة على «Flipkart»

تقدمت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون بطلب رسمي للإستحواذ على حصة مسيطرة تقدر بنحو 60% من متجر Flipkart، وذلك بعد أن كان قد تقدم أيضاً عملاق تجارة التجزئة وولمارت سابقاً بعرض للاستحواذ.

وصدرت تقارير تفيد بأن وولمارت اقتربت من الاستحواذ على حصة مسيطرة من Flipkart تقدر بنحو 10-12 مليار دولار، لكن المحادثات مازالت جارية حتى الآن ولم تصل المفاوضات إلى نتيجة.

ودخلت أمازون على الخط بعرضها للاستحواذ لتعلن حرب جديدة مع وولمارت خارج الولايات المتحدة، ومن حق العملاقين التنافس على متجر Flipkart الذي يسيطر على حصة كبيرة من مبيعات التجارة الإلكترونية في الهند والتي يقدر أن يصل حجمها إلى 200 مليار دولار خلال 10 سنوات.

يذكر أن عين أمازون على Flipkart منذ عامين عندما تقدمت بطلب للاستحواذ على حصة تتراوح ما بين 51-55 بالمئة منها لكن الأخيرة رفضت العرض لإنخفاض السعر.

