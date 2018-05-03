ألمانيا تطالب فيسبوك بحماية الخصوصية

(رويترز)- ذكرت مجموعة إعلامية ألمانية اليوم الخميس، أن وزيرة العدل الألمانية طلبت من الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك في خطاب أن تتعامل شركته بشفافية مع المستخدمين من خلال منحهم مزيدا من التحكم في بياناتهم، وقالت إن مزاعم إساءة استخدام بيانات ملايين الأشخاص غير مقبولة.

وقالت مجموعة (آر.إن.دي) إن الوزيرة كاترينا بارلي دعت في الخطاب أيضا فيسبوك إلى تطبيق أنظمة ضبط تلقائية تحمي الخصوصية من الأساس وإيجاد آلية داخلية لحماية المستخدمين من إساءة استغلال بياناتهم من جانب طرف ثالث مثل شركة كمبردج أناليتيكا.

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