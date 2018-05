تويتر تسعى لمواكبة خاصية الشاشة الكبيرة

المتوسط:

تعتمد شركات تصنيع الهواتف الذكية هذه الأيام على خاصية “الشاشة الكبيرة”، وعلى الرغم من فائدة هذا التصنيع واعتماده بشكل كبير، إلّا أنه يجعل من عناصر واجهة الاستخدام صعب الوصول إليها وتحديدًا في الجزء العلوي من الشاشة، بالمقابل رأينا توجّهًا كبيرًا من قبل مطوري التطبيقات نحو علامات تبويب التنقل السفلية.

نرى ذلك في معظم تطبيقات جوجل، والآن يبدو أن تويتر ستتخذ نفس الأسلوب، حيث ظهرت نسخة للتطبيق ما زالت في مرحلتها التجريبية المغلقة، ونلاحظ فيها وجود شريط تنقل سفلي، ويبدو أن جميع عناصر هذا الشريط لها نفس الاعداد الموجود حاليًا في الشريط العلوي، حيث هناك الرئيسية والبحث والإشعارات والرسائل على اليمين، وليس من الواضح ما إذا كان يمكنك التمرير سريعًا بين علامات التبويب.

أخيرًا سبق لتويتر أن تُلغي بعد العناصر في واجهة التطبيق، وخاصةً المتعلقة بالتصفّح، وعادة ما يتم تنفيذ هذه التغييرات من قبل الخادم، وعلى ما يبدو أن التغيير المنتظر هذا لن يكون من الخادم، بالتالي سيكون علينا الانتظار قليلًا ورؤية التغيير على نطاق واسع أو بشكل متدرج.

