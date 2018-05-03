للفراولة فوائد لن تصدقها

الفراولة، هي من بين الفواكه الأكثر شعبية. وبحسب علم النبات فهي شجيرة متسلقة تنتمي إلى العائلة الوردية. ومصدر الفراولة الأصلي هي أوروبا، ولكن اليوم أصبحت تنمو في جميع أنحاء العالم. هناك أكثر من 600 صنف من الفراولة التي تختلف في الطعم، الحجم والملمس. تتوفر الفراولة على مدار السنة ولكن ذروة الموسم هي من نيسان وحتى تموز. أما فوائد الفراولة فهي عديدة، ونورد لكم فيما يلي أهمها:

فوائد الفراولة والقيمة الغذائية للفراولة:

الفراولة لذيذة جدا، ولكن بالإضافة الى ذلك فهي أيضا صحية للغاية، كما أن فوائد الفراولة ملفتة، وهي تشمل:

تحتوي القليل من السعرات الحرارية . حيث أن 100 غرام من الفراولة الطازجة تحتوي على 32 سعرة حرارية فقط.

. حيث أن 100 غرام من الفراولة الطازجة تحتوي على 32 سعرة حرارية فقط. تثري غذائنا بالفيتامينات والمعادن . بهذا فإن إضافة الفراولة الطازجة الى النظام الغذائي اليومي في شكلها الطبيعي، كإضافتها للسلطة أو خلطات العصائر المختلفة.

. بهذا فإن إضافة الفراولة الطازجة الى النظام الغذائي اليومي في شكلها الطبيعي، كإضافتها للسلطة أو خلطات العصائر المختلفة. تقوي جهازنا المناعي .

. تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية على رأسها فيتامين C. في الواقع ثمانية حبات من الفراولة تحتوي على فيتامين C أكثر من برتقالة واحدة.

على رأسها فيتامين C. في الواقع ثمانية حبات من الفراولة تحتوي على فيتامين C أكثر من برتقالة واحدة. غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتساعد على منع السرطان.

التي تحارب الجذور الحرة وتساعد على منع السرطان. مصدر ممتاز لفيتامين K ، المنغنيز، حمض الفوليك، البوتاسيوم، ريبوفلسين، الفيتامينات من المجموعة B، النحاس، المغنيسيوم والاوميغا 3.

، المنغنيز، حمض الفوليك، البوتاسيوم، ريبوفلسين، الفيتامينات من المجموعة B، النحاس، المغنيسيوم والاوميغا 3. غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد في خفض LDL المعروف أيضا باسم “الكولسترول السيئ”. الألياف تساعد على تنظيم عملية الهضم وتقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وهي تحسن وظائف الأوعية الدموية وتقلل من تخثر الدم.

التي تساعد في خفض LDL المعروف أيضا باسم “الكولسترول السيئ”. الألياف تساعد على تنظيم عملية الهضم وتقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وهي تحسن وظائف الأوعية الدموية وتقلل من تخثر الدم. تحتوي كمية عالية من الفلافونوئيدات. الفلافونويدات تستخدم كمادة مضادة للالتهابات وتساعد على حماية القلب. بسبب خصائصها المضادة للالتهابات، فهي فعالة أيضا ضد التهاب المفاصل.

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