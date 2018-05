تويتر يدعو مستخدميه لحفظ خصوصيتهم بهذا الإجراء!

المتوسط:

دعا تويتر أكثر من 330 مليون مستخدم على تغيير كلمات المرور الخاصة بحساباتهم على الموقع بعد خلل فني تسبب في تخزين كلمات المرور في ملف نص عادي داخله نظام الكمبيوتر الخاص بالشركة.

وأكد تويتر أنه تمكن من إصلاح الخلل وإنها أجرت تحقيقا داخليا توصل إلى أن كلمات المرور لم تتعرض للسرقة أو إساءة استخدام من قبل من اطلع على الملف.

إلا أنه طالب جميع المستخدمين إلى النظر في تغيير كلمات المرور الخاصة بهم لمزيد من الحيطة والحذر.

ولم يذكر الموقع عدد كلمات المرور التي تم تخزينها في الملف النصي، لكن مصادر مطلعة قالت إن كلمات المرور التي تم تخزينها هائلة وتعود لأشهر خلت.

واكتشف تويتر هذا الخطأ منذ عدة أسابيع وأبلغ عن الخلل لبعض الهيئات التنظيمية.

ويعزى الخلل الفني إلى استخدام تويتر تكنولوجيا تعرف باسم هاشنغ “hashing” التي تخفي كلمات المرور أثناء قيام المستخدم بإدخالها من خلال استبدالها بالأرقام والحروف.

