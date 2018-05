أبل تطلق شواحن فائقة السرعة لهواتفها المقبلة

المتوسط:

أطلقت شركة أبل شواحن فائقة السرعة لهواتفها المقبلة التى من المتوقع أن يطلق عليها اسم 9 و Xs و Xs Plus سوف تأتى مع محولات USB-PD 18W ، وكذلك كابل USB-C، ولن يضطر المستخدمون إلى شراء شواحن سريعة أو أجهزة شحن مخصصة.

وأوضحت الشركة ، أهن هذا سيؤدى إلى زيادة سرعة شحن هواتف أبل الجديدة، وستكون قادرة على المنافسة مع الأجهزة الحالية التى تعمل بنظام التشغيل Android والتى توفر شحنًا سريعًا، وتتيح للمستخدمين استخدام الهاتف لمدة يوم أو يومين بأقل من ساعة ونصف من الشحن السريع.

جدير بالذكر دعم شركة أبل لهواتف 8 و 8 بلس و X بميزة الشحن السريع، إلا أن هذه الهواتف لا تأتى سوى مع شواحن عادية، إذ يحتاج هاتف أيفون 8 على سبيل المثال إلى نحو ساعتين لشحنه كاملا، بينما توفر أبل المستخدمين شواحن أخرى للاستمتاع بتجربة الشحن السريع، لكن عليهم دفع مبلغ لا يقل عن 49 دولار للحصول عليها.

