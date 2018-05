تزايد الإقبال السعودي على إصدار هواوي الجديد

المتوسط:

أكدت مجموعة هواوي في المملكة العربية السعودية نمو طلبات الحجز المسبق لهاتف هواوي بي 20 برو ثلاث مرات مقارنة بتلك التي شهدها هاتف هواوي مايت 10 برو وثمان مرّات مقارنة بطلبات الحجز المسبق لسلسة هواتف بي10.

وقال بابلو نينغ رئيس هواوي السعودية أن هذا الإقبال الكبير على هاتف بي 20 برو يثبت ثقة المستهلكين في السعودية بمنتجات هواوي وما توفره لهم من تجربة متميزة باختلاف احتياجاتهم.

ويتميز هاتف هواوي بي 20 برو بكونه أول هاتف ذكي في العالم يأتي بثلاثة كاميرات من الخلف من شركة لايكا الألمانية المتخصصة بهندسة عدسات التصوير، ويحتوي هذا النظام على أكبر عدد من البيكسلات بين الهواتف الذكية في السوق، حيث تم تهيئته لدعم مستشعر متعدد الألوان بدقة 40 ميغابيكسل، ومستشعر أحادي اللون بدقة 20 ميغابيكسل ومستشعر ثالث بدقة 8 ميغابيكسل وعدسات مقرّبة للتصوير عن بعد.

كما ويقدم الهاتف مستشعر درجة حرارة الألوان لإيجاد لقطات بأفضل الألوان، بالإضافة إلى فتحات عدسات ثلاثية واسعة f/1.8 وf/1.6 وf/2.4 لالتقاط صور نضِرة وذات تفاصيل أوضح وصفاء أمثل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويقدّم هاتف الهاتف مستويات أداء فائقة دون أي تأخر في الاستجابة، وذلك بسبب اعتماده على ذاكرة عشوائية تبلغ 6 غيغابايت مع تقديم 128 غيغابايت من السعة التخزينية المدمجة، حيث يعتمد الهاتف على معالج “Kirin 970” ثماني النواة ووحدة معالجة عصبية NPU مخصصة، وواجهة المستخدم EMUI.

