نظام تشغيل كروم يخطط لدعم تطبيقات لينكس

تعمل قوقل على تطوير نظام تشغيل كروم من خلال دعم تطبيقات أنظمة التشغيل الأخرى مثل لينكس وويندوز، وهو ما يبدو أنه أصبح واقعياً مع دعم أول تطبيقات لينكس على النظام.

وبدأت تطبيقات لينكس بالظهور في قناة المطورين الخاصة بالنظام “Chrome OS Dev”، وتظهر التطبيقات بأنها في بيئة مشابهة لبيئة عمل لينكس عند فتحها، وهو ما يجعل النظام أكثر تقبلاً.

وبإمكان المستخدمين تفعيل بيئة عمل لينكس من خلال الذهاب للإعدادات والضبط، وقد قام بعض المطورين بذلك ونجح معهم الأمر فعلاً، لكن سرعة التطبيق أو البرنامج ستعتمد على المعالج.

لكن يبدو أن هذا الأمر سيكون متاحاً على أجهزة بكسل بوك الخاصة بشركة قوقل حالياً، حيث تم تجربة الأمر على أجهزة أخرى ولكن الأمر لم يفلح في ذلك.

