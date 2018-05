ويندوز 10 يحصل على تطبيق تحرير لقطات الشاشة

المتوسط:

حصل ويندوز 10 على تطويرات كبيرة فيما يتعلق بأخذ لقطة شاشة حيث أصبح هناك تطبيق منفصل متخصص بهذا الأمر بدلاً من دمجه مع تقنية Windows Ink التي تستخدم القلم الضوئي والحواسب ذات الشاشات اللمسية.

وفق أحدث نسخة معاينة متاحة من ويندوز 10 أصبح هناك تطبيق جديد يدعى Screen Sketch وظيفته أخذ لقطة شاشة وإضافة التوضيحات والشروحات عليها.

يمكن الوصول للتطبيق من مركز الأحداث الجانبي من خلال Screen snip أو عبر الضغط على الأزرار WIN + Shift + S أو تعيين زر Print Screen من لوحة المفاتيح ليشغله مباشرة بدلاً من الاحتفاظ بلقطة الشاشة في الذاكرة العشوائية.

