“فيس بوك” يدخل حلبة الفن .. يعرض مسلسل جديد لـ”كاثرين زيتا جونز”

يمتلك موقع فيس بوك خططا كبيرة فيما يتعلق بمحتوى الفيديو، وعلامة تبويب “ووتش”، وكجزء من تلك الخطة قررت الشبكة الاجتماعية إنتاج عشر حلقات، مدة كل منها ساعة واحدة من مسلسل كوميدى بعنوان Queen America، وستكون النجمة “كاثرين زيتا جونز” هى بطلة العمل.

وأطلق Facebook علامة التبويب “ووتش” المخصصة للبرامج التلفزيونية فى عام 2017، ومنذ ذلك الحين، ألمحت الشركة إلى إمكانية وضع قسم للأخبار ضمن علامة التبويب، وفى وقت سابق من هذا العام، تعاونت الشركة مع عدد كبير من النجوم للمشاركة فى منتجات أصلية تعرض حصريا ضمن تبويب “ووتش” على فيس بوك.

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل “كوين أمريكا” سيكون المرة الأولى التى تظهر فيها زيتا جونز فى مسلسل تلفزيونى فى الولايات المتحدة.

