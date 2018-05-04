ميزة حديثة لـ«إنستغرام» نحو عالم الأعمال

عين ليبيا

أضاف موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” ميزة جديدة تتيح لمستخدميه إجراء عمليات شراء مباشرة، في خطوة تهدف لزيادة مشاركته في عالم الأعمال.

وطبقا لموقع ” techcrunch”، التقني، الجمعة، فإنه ينبغي على المستخدمين تسجيل أرقام بطاقاتهم الائتمانية في حسابهم وإضافة رمز التعريف الشخصي، قبل البدء في عمليات الشراء في الموقع.

ومع إطلاق هذه الميزة، لن يحتاج المستخدمون إلى الذهاب لمواقع أخرى لإجراء عمليات الشراء.

وأكد متحدث باسم الموقع إضافة الميزة، قائلا إنها ستستخدم في أمور مثل خدمات حجز المطاعم والصالونات.

ويتوقع “إنستغرام” في المستقبل القريب إضافة خدمات أخرى مثل حجز تذاكر السينما.

واتخذ الموقع هذا الإجراء، بعد أن أصبح منصة لاتجاهات عدة في مجال التصميم والأزياء وغيره.

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