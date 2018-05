هناك بعض الطرق البسيطة لإنشاء كلمة مرور قوية وصعبة، بعدما طلب موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، من كل مستخدميه تغيير كلمات مرورهم.

في البداية، يجب أن تكون كلمة المرور الجديدة “معقدة”، بمعنى أنه لا يمكن تخمينها بسهولة، عكس الكلمات الشائعة في القاموس، وبعد أن تستقر على إحداها، امزجها مع أرقام وعلامات الترقيم.

كذلك تجنب إعادة استخدام كلمة المرور نفسها مع حسابات أخرى متعددة، كما أنه يمكنك أيضا تشغيل خدمة “التوثيق الثنائي” على “تويتر”، والتي ترسل إليك نصا برمز في كل مرة تسجل فيها الدخول من جهاز جديد أو متصفح إنترنت.

وحتى لو تمكن “الهاكرز” من كلمة المرور الخاصة بك، فلن يستطيعوا فعل الكثير بها، ما لم يكن لديهم هاتفك المحمول أيضا.

وكان “تويتر” قد اكتشف بالأمس، الخميس 3 مايو/ أيار الجاري، خللا يخزن كلمات المرور في نص عادي، وعلى الرغم من أن “تويتر” يقول إنه لا يوجد مؤشر على أن أي شخص سرق أو أساء استخدام كلمات المرور، فإن الشركة توصي كل مستخدميه بإجراء تغيير لكلمات مرور حساباتهم، كإجراء وقائي

The post كيف تختار كلمة مرور يصعب توقعها على “تويتر” ؟ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية