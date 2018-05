رفع السرية عن آخر وثيقة لستيفن هوكينج حول “الانفجار العظيم”

نشرت مؤخرا وثيقة خاصة بالعالم، ستيفن هوكينغ، تتناول آخر وأشهر نظرياته حول “الانفجار الأعظم”، ولكن مع بعض التعديلات المهمة.

ويقول العالم الشهير في وثيقته: “الكون ليس معقدا، ومحدود في الحجم”، حيث تفتح الوثيقة آفاقا جديدة في علم الفضاء، وكذلك تعطي فرصة لفحص هذا الادعاء الحديث والمثير، عن كثب.

ويتشارك معه في الوثيقة السرية، العالم الفيزيائي “توماس هيرتوغ”، الذي يؤيد وجهة نظر “هوكينغ” حول صغر ومحدودية حجم الكون. وهذا بدوره يدحض العديد من النظريات الفيزيائية السابقة حول حجم الكون اللامتناهي.

المثير للاهتمام هنا، تناقض الطرح الأخير لهوكينغ مع بعض نظرياته السابقة، ولكن الطرح ذاته قد يساعد في حل الألغاز الكونية التي عجز آينشتاين عن تفسيرها.

وعلى سبيل المثال، يتناقض مضمون الوثيقة مع نظرية العالم الشهيرة “التضخم الأبدي”، والتي تشبه الكون بفضاء غير محدود الحجم، مكون من مزيج واسع من “الأكوان الجيبية” الأصغر حجما.

ولكن العالم بقي متمسكا بمبدأ نظرية “الانفجار الأعظم”، والتي تتحدث عن التفاعل الكوني الذي نتجت عنه مجموعتنا الشمسية وباقي المجموعات المشابهة

