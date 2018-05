“روبوت” يقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل فى بريطانيا

أعلنت سلسلة البقالة البريطانية Co-op عن توصيل المنتجات للعملاء فى ميلتون كينز باستخدام الروبوتات المطورة من قبل شركة Starship Technologies، وبالفعل بدأ المتجر البريطانى فى الاستعانة بالروبوتات ذات الست عجلات لتوصيل حوالى 200 منتج مختلف خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

ووفقا لموقع “ديلى ميل” البريطانى، يدفع العملاء السعر المعتاد داخل المتجر جنبا إلى جنب 1 جنيه استرلينى مقابل خدمة التوصيل والتى تذهب إلى شركة Starship، ويقوم أحد أعضاء فريق Co-opباختيار العناصر ووضعها فى صندوق تبريد داخل الروبوت.

ويستخدم الروبوت نظام GPS للوصول إلى مكان العميل، بينما يرسل إلى الزبائن رمزًا فريدًا إلى هواتفهم الذكية حتى يتمكنوا من الحصول على منتجاتهم.

على عكس الروبوتات المصممة لتشبه البشر، إلا أن هذا الروبوت طور بوظائف محددة لاستيعاب الشحنات، إذ يمكنه حمل حقيبتين من البقالة دون الحاجة إلى أى مساعدة بشرية.

