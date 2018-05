مواصفات مذهلة تكشفها آخر تسريبات “آيفون X2” الجديد

كشفت تقارير صحفية عن المفاجآت، التي تعدها شركة “أبل” الأمريكية في الإصدارات الجديدة التي تنوي أن تطلقها من “آيفون X” الجديد.

ونشرت مجلة “فوربس” الأمريكية تقريرا يحتوي على آخر التسريبات المتعلقة بالنسخ الجديدة من “آيفون X”، التي تنوي “أبل” طرحها في الأسواق العالمية.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن “أبل” تنوي طرح 3 نسخ هواتف ذكية جديدة، وهي “آيفون X 2″، و”آيفون X بلس”، و”آيفون X إس إي”.

وتمتاز كل نسخة من تلك الهواتف بميزات مختلفة عن الأخرى، أبرزها أن هاتف “آيفون X إس إي” سيكون متوسط السعر ومناسب لعدد كبير من المستخدمين.

لكن الميزة الأبرز، التي سيتمتع بها “آيفون X 2″، وهي دعمه بميزة شحن سريعة، غير متوفرة من قبل في هواتف “أبل”، حيث سيتم تزويده بشواحن سريعة من طراز “يو إس بي سي — سي”، أقوى مما سبق.

