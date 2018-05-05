الوجه الآخر للقهوة

بالرغم من حبنا الشديد لهذا المشروب اللذيذ وعشقنا لرائحة تلك الحبوب البنية اللون والمحمصة، إلا أن للقهوة وجه آخر لا يعرفه الكثير. شرب القهوة مفيد لأجسامنا إذ أن شربها باعتدال يساعد على تحفيز المخ وزيادة حدة الذكاء.

القهوة تكافح الأرق والتعب والخمول، وتساعدنا أيضًا على بذل طاقة أكبر وبالتالي زيادة معدل إنتاجيتنا يوميًا. القهوة تساعد في الوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري والباركنسون، مضيفاً إلى ذلك دور القهوة الفعال في الحماية من أمراض القلب والجلطات الدماغية بشرط أن يكون هناك التزام بشرب هذا المشروب اللذيذ حسب كميات ومقدار معين منصوح به.

إلا أن للقهوة وجه آخر مقابل لهذه الفوائد، فما هي الأعراض الجانبية للقهوة عند الإفراط في شربها؟

أولًا؛ القهوة لها علاقة رئيسية باضطراب النوم ومشاكله. فهي تؤدي إلى زيادة التوتر العصبي لدى الفرد والذي يؤدي بدوره إلى حدوث اضطرابات شديدة في المعدة وفقدان الشعور بالراحة وبالتالي يتأثر نومنا بتلك العوامل والنتيجة تكون تعب وأرق وإعياء بدني.

ثانياً؛ القهوة أحد المسببات الرئيسية لتسارع ضربات القلب وعدم انتظامه. خصوصاً إذا أكثرنا منها إلى حوالي 500 مغ في اليوم، فمن هنا قد يبدأ مؤشر الخطر.

ثالثاً؛ الإكثار من القهوة أو حتى الكافيين بشكل عام (أي الشاي والمشروبات الغازية وغيرها) له علاقة سلبية بالتأثير على صحة وسلامة الحمل. إكثار المرأة الحامل لشرب القهوة لأكثر من 3 أكواب في اليوم قد يؤدي إلى ولادة طفل بوزن أقل عن المعدل الطبيعي ويزيد من فرصة حدوث ولادة مبكرة للمرأة الحامل.

رابعاً؛ الكافيين يصنف كعامل مُدر للبول. لذا ينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل مثل العصائر الطبيعية الخالية من السكر طبعاً عند احتساء القهوة أو أي مشروب يحتوي على نسبة عالية من الكافيين.

خامساً؛ القهوة هي من العوامل الأساسية لاصفرار الأسنان. بالطبع نتحدث هنا عن عشاق القهوة الذين لا يعانون من أية أمراض أخرى قد تؤثر على صحة وسلامة أسنانهم. فإن القهوة تزيد من حدة التصبغات وتؤدي إلى تغيير لون الأسنان للون مائل للاصفرار. كما تؤثر القهوة على مينا الأسنان إذ أنها تبقى ملتصقة ومتعلقة بالفتحات الصغيرة الموجودة على أسطح أسناننا، وهذا يؤدي على المدى البعيد إلى حدوث ضعف في مينا الأسنان والبدء في ظهور حساسية الأسنان.

القهوة تؤدي بشكل أو بآخر إلى أعراض أخرى أكثر خطورة وحدة، إلا أنها لا ترتبط بالاستهلاك الطبيعي للقهوة، بل بمعدلات الاستهلاك العالية جدًا. من هذه التأثيرات الجانبية التأثير في حدة النظر أو تسبيب غباش في النظر وعدم وضوح الرؤية، وتسبب كذلك جفاف في الحلق، دوخة وحدوث إسهالات بشكل متكرر مع عدم الشعور بالراحة والإحساس بالحاجة إلى التقيؤ.

حرصًا على سلامتكم وسلامة من تحبون اتبعوا الكميات المنصوح بها لشرب القهوة وابتعدوا عن الإكثار منها واستبدلوها في أغلب الأحيان بالماء أو المشروبات الطبيعية والصحية الخالية من السكر للحفاظ على صحة أبدانكم.

المصدر : الموقع الطبي

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