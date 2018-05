“سيارة ذاتية القيادة” تتورط بحادث تصادم بأميركا

المتوسط:

تقوم الشرطة الأميركية، في أحد ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا، بالتحقيق في حادث تصادم تورطت فيه مركبة ذاتية القيادة مملوكة لشركة وايمو.

وأكدت شرطة ضاحية تشاندلر، أن الحادث وقع بعد ظهر الجمعة، عندما انحرفت سيارة سيدان من طراز هوندا لتجنب الاصطدام بسيارة أخرى، دخلت سيارة هوندا في حارات مرور معاكسة واصطدمت بسيارة وايمو.

وأضافت الشرطة، أن السيارة كانت في وضع ذاتي القيادة، لكن كان هناك شخص في مقعد السائق أصيب بجروح طفيفة.

وإيمو هي فرع متخصص للسيارات ذاتية القيادة تابع لشركة غوغل.

من جانبها، ذكرت الشركة في بيان أن مهمتها جعل الطرق أكثر أمانان وأصدرت تسجيلا مصورا للحظات ما قبل الاصطدام، وذلك بعد أن أصبحت سلامة تكنولوجيا القيادة الذاتية تحت الرقابة مؤخرا.

يذكر أن إحدى السيدات في ضاحية تيمبي بمدينة فينيكس، توفيت مارس الماضي، بعد أن صدمتها سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة أوبر، إذ يعد هذا هو حادث الوفاة الأول الذي يشمل سيارة مستقلة القيادة تماما.

