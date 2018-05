تعرف على الهواتف الأكثر مبيعا في العالم

المتوسط:

كشف تقرير جديد أن آخر هاتف طرحته شركة “أبل” الأميركية “آيفون X” كان الأكثر مبيعا خلال الربع الأول من عام 2018 الجاري، حسب ما نقله موقع “سي إن بي سي”.

واستطاعت “أبل” من بيع 16 مليون وحدة من “آيفون X” خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، حسب دراسة أنجزتها “ستراتيجي أناليتيك”.

ويأتي في المركز الثاني آيفون 8 بـ12.5 ملايين وحدة، متبوعا بآيفون 8 بلس بـ8.3 ملايين وحدة، ثم آيفون 7 مع 5.6 ملايين وحدة.

أما هاتف شركة “شاومي” الصينية جاء بالمركز الخامس، حيث تم شحن 5.4 ملايين وحدة.

واحتل هاتف شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، “غالاكسي إس 9 بلس” المركز السادس، حيث باعت 5.3 ملايين وحدة خلال المدة المذكورة سلفا.

وذكرت الدراسة أن هذا الأمر يعود إلى التاريخ المتأخر، الذي طرح فيه الهاتف بالأسواق، حيث جاء في آخر فترة من الربع الأول من 2018، متوقعة بأن يسجل ارتفاعا في المبيعات خلال الربع الثاني والثالث القادمين.

وكان نيل كامبلينغ، مدير مجموعة “ميراباد” للأوراق المالية، قال إن الشركة لن تنتج أي هاتف “آيفون X” جديد، مضيفا: “سيتم إلغاء هذا الجهاز من الأسواق بعد جيل واحد فقط”.

وتابع: “أبل بالغت بشكل سيء في تقدير الطلب على الهاتف، وذلك بعدما أنتجت كمية كبيرة من الأجهزة التي ستبيعها”.

وأضاف، خلال حوار مع قناة “سي.إن.بي.سي” أن “آيفون X يمكن اعتباره في عداد الموتى.. المشكلة الوحيدة مع هذا الهاتف هو سعره المرتفع جدا”.

