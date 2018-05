علماء إيرلندا يقيسون أطول طريق بحري في العالم

المتوسط:

استعان علماء مركز البحوث الإيرلندي “United Technologies‎” ومركز أبحاث “IBM Researc ‎” في الهند، بخوارزمية خاصة للتأكد من أطول طريق مباشر للملاحة البحرية في العالم.

وحدد العلماء مسار الرحلة من باكستان إلى روسيا عبر الهند، من المحيط الأطلسي إلى الهادئ، حيث تتطلب سفينة قوية مضمونة وأجهزة ملاحة حديثة.

ووجد العلماء أن الرحلة عبر البحار والمحيطات عن طريق عدة قارات تستغرق عدة أشهر، تقطع فيها السفن العادية مسافة 32 ألف كيلومتر، والسمة الأساسية لمثل هذه الرحلة هو اتخاذ البحار فقط طريقا لها. ويبدو أن مثل هذا المسار مستحيل التنفيذ.

لكن المسار الفريد، رسمه أحد مستخدمي “ريديت” (مجتمع أخبار على الإنترنت)، نشر تحت اسم مستعار “kepleronlyknows”، وزعم أنه عثر على أطول الطرق (المباشرة دون انعطاف) البحرية في العالم. وتمثلت خصائص مسار الملاحة البحرية لهذا الطريق الطويل بصعوبة حسابها رياضيا وعلميا.

