مركز سبها الطبي يستقبل قتيلين و3 جرحى

أعلن مركز سبها الطبي، السبت، استقبال قتيلين وثلاثة جرحى، بعد تجدد الاشتباكات في المدينة.

وقال المكتب الإعلامي بالمركز، في تصريح للرائد، إن من بين القتلى امرأة أصيبت جراء وقوع قذيفة هاون على منزلها، في حين أن الجرحى كانوا من العسكريين، واصفا الاشتباكات بالأعنف منذ فبراير الماضي، بحسب المركز.

وطالب المركز المواطنين باستخدام الباب الخلفي لمركز سبها الطبي، وذلك بعد استهداف مواطن أمام باب المركز الرئيسي أثناء دخوله للمركز.

يذكر أن حصيلة القتلى منذ بداية الاشتباكات في مدينة سبها بلغت 18 قتيلا و86 جريحا، أغلبهم مدنيون، وفقا لمركز سبها الطبي

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