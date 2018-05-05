مركز مكافحة الأمراض يعلن نفاد تطعيمات الأطفال الروتينية

قال المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، السبت، إن التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال قد نفدت جميعها من مخازن المركز، مشيرا إلى أن جهاز الإمداد الطبي لم يستورد أيًّا منها بعدُ.

وأوضح النجار، في تصريح للرائد، أن هناك نقصا كبيرا في التطعيمات كافة، مؤكدا أنهم خاطبوا جهاز الإمداد الطبي أكثر من مرة لتوفير التطعيمات، خاصة أن نقصها يهدّد الأمن الصحي لفئة كبيرة من المجتمع، مضيفا أن المناطق كلها لا تملك التطعيمات اللازمة.

وأضاف النجار، أن عدم توفر ميزانية يعيق عمل المركز، وأن دوره في مكافحة بعض الأمراض اقتصر على تقديم المشورة الفنية للبلديات التي تواجه أمراضا مختلفة وخطرة.

وأشار النجار إلى عقد ندوة، الاثنين الماضي، بمساعدة المجتمع المدني؛ للضغط على صانعي القرار لتعزيز البرنامج الصحي في ليبيا.

يذكر أن مركز مكافحة الأمراض، وعن طريق إدارة الرصد فيه، أعلن انتشار عدد من الأمراض في بعض المدن، خصوصا غرب ليبيا، منها اللشمانيا، والحصبة، والجديري الكاذب، وبيّن أن العلاج الخاص باللشمانيا استوردته منظمة الصحة العالمية وقد قارب على الانتهاء

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