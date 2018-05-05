تجويد..الأغلى عربياً والمصنف في المرتبة 17 كأجمل حصان في العالم يفارق الحياة

عين ليبيا

لقي الحصان العربي الأصيل تجويد مصرعه في مصر بعد إصابته بالمرض.

حيث كان تجويد يُرعى في اسطبل تابع لوزارة الزراعة المصرية، وهو ما أثار غضب عدد من مربي الخيل وأصحاب مزارع الخيول الذين اتهموا الدولة بالتقصير في الحفاظ على الحصان وعدم الاهتمام بحفظ سلالته.

وحسب مسؤولين مصريين فالحصان كان يحتل المرتبة 17 من من بين أجمل خيول العالم وقدر البعض أن سعره 10 مليون دولار.

هذا وتعتزم الحكومة المصرية تخصيص مساحة ألف فدان لانشاء مدينة جديدة للخيول.

كما يفترض أن تكون ضمن أكبر مدن الخيول على مستوى المنطقة لتطوير تربية وانتاج الخيول العربية بمفهوم اقتصادي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا