زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب هاواي عند سفح بركان ثائر

عين ليبيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات الجمعة هاواي عند سفح بركان كيلوا الذي أدى ثورانه في اليوم السابق إلى تدفق الحمم وسُحب الرماد والغبار وانبعاثات سامة، ما أجبر مئات السكان على مغادرة منازلهم بحسب فرانس برس.

وأعلنت الوكالة الامريكية للجيولوجيا وعلم الزلازل أن الزلزال وقع عند السفح الجنوبي لبركان كيلوا، الذي كان قد ثار الخميس بعد تسجيل عدة هزات.

كما أوضحت الوكالة أن الزلزال وقع في المكان نفسه تقريبا الذي شهد زلزالاً مدمراً بقوة 7.1 درجات عام 1975 واسفر عن قتيلين و28 جريحاً في جزيرة هاواي، وهي الأكبر في الارخبيل الأميركي الواقع في المحيط الهادئ.

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