المتوسط:

أكد وكلاء “Electric Motors Club” في موسكو بدء استلام طلبات شراء سيارة “Concept_Two” الرياضية الفاخرة.

وزودت شركة “Rimac” التشيكية هذه السيارة بأربع محركات كهربائية جبارة قادرة على توليد عزم 1914 حصانا، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 1.8 ثانية فقط.

وتبلغ السرعة القصوى لهذه السيارة 412 كلم/ ساعة، وبطارياتها المتطورة تمكنها من قطع مسافة 650 كلم بالشحنة الواحدة.

كما زودت بطاريات السيارة بميزة الشحن السريع التي تمكن المستخدم من ملء 80% من سعتها في ظرف نصف ساعة فقط.

ومن المنتظر أن تطرح “Concept_Two” في السوق الروسية بسعر 131 مليون روبل أي (نحو 2 مليون و138 ألف دولار).

The post سيارة كهربائية خارقة تعرض للبيع فى روسيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية