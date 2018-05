“فيس بوك” يجرى أبحاثا سرية لطرح نسخة جديدة “مدفوعة”

المتوسط:

تشير تقارير إخبارية إلى أن Facebook يجرى حاليا أبحاثًا سرية فى السوق لتحديد ما إذا كان نموذج الاشتراك الخالى من الإعلانات سيصبح رائجًا بين المستخدمين، وكانت تلك الفكرة ترفضها الشركة التكنولوجية من قبل، لكن مع الأحداث الأخيرة بدأت فى دراسة الأمر.

ووفقا لتقرير من صحيفة thesun البريطانية، من غير المحتمل أن تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة فيس بوك بفرض رسوم على جميع مستخدميها لكنها قد تنظر إلى نموذج اشتراك بدون إعلانات لمن يختارون الاشتراك، وخلال شهادته أمام الكونجرس الشهر الماضى، قال زوكربيرج: “سيكون هناك دائما نسخة مجانية من فيس بوك”.

وأشارت الرئيسة التنفيذية للعمليات “شيريل ساندبرج” إلى فوائد العملاء الذين يدفعون مقابل إصدار خالى من الإعلانات من Facebook، وقالت: “لقد فكرنا بالتأكيد فى الكثير من أشكال تحقيق الدخل الأخرى بما فى ذلك الاشتراكات وسنواصل دائمًا النظر فى كل شىء”.

